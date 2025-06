Concert à l’Église Saint-Laurent de Quetteville Quetteville 28 juin 2025 20:00

Calvados

Concert à l’Église Saint-Laurent de Quetteville Église Saint-Laurent Quetteville Calvados

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Les musicales de Quetteville organise à l’Église Saint-Laurent de Quetteville un concert du groupe « Ady and Friends », musique Pop variétés internationales avec Audrey Chanu/Legendre pour les voix.

Christophe Scrève au clavier

Frédérique Guet aux percussions

Yves Weertz à la guitare

Participation libre

Église Saint-Laurent

Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Concert à l’Église Saint-Laurent de Quetteville

Les musicales de Quetteville are organizing a concert by the group « Ady and Friends » at the Église Saint-Laurent in Quetteville, featuring international pop-variety music with Audrey Chanu/Legendre on vocals.

Christophe Scrève on keyboards

Frédérique Guet on percussion

Yves Weertz on guitar

Free admission

German : Concert à l’Église Saint-Laurent de Quetteville

Les musicales de Quetteville organisiert in der Kirche Saint-Laurent de Quetteville ein Konzert der Gruppe « Ady and Friends », Popmusik internationale Varietäten mit Audrey Chanu/Legendre für die Stimmen.

Christophe Scrève am Keyboard

Frédérique Guet an den Percussions

Yves Weertz an der Gitarre

Freie Teilnahme

Italiano :

Les musicales de Quetteville organizzano un concerto del gruppo « Ady and Friends » presso l’Église Saint-Laurent di Quetteville, con musica pop e varietà internazionale con Audrey Chanu/Legendre alla voce.

Christophe Scrève alle tastiere

Frédérique Guet alle percussioni

Yves Weertz alla chitarra

Ingresso libero

Espanol :

Les musicales de Quetteville organizan un concierto del grupo « Ady and Friends » en la Église Saint-Laurent de Quetteville, con música pop internacional y variedades con Audrey Chanu/Legendre a la voz.

Christophe Scrève a los teclados

Frédérique Guet a la percusión

Yves Weertz a la guitarra

Entrada gratuita

