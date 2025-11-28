Concert à l’Eglise Saint-Leu Coldplay

Amiens Somme

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 22:20:00

fin : 2025-11-28 23:20:00

Date(s) :

2025-11-28

Programmation Coldplay

Paradise

Something just like this

Violet hill

When I need a friend

Clocks

In my place

Speed of sound

Fix you

Human kind

The scientist

Sky Full Of Stars

Yellow

Viva La Vida

Artiste Quatuor à cordes Lutetia

Venez écouter les grandes oeuvres du répertoire classique et de la musique actuelle, par 4 artistes de la nouvelle génération !

Quatuor Lutetia, composé des personnalités flamboyantes de ; Albert Kuchinsky (Il est régulièrement invité à jouer avec des orchestres prestigieux tels que l’Opéra national de Paris, l’Orchestre de Chambre de Paris et l’Orchestre de Paris), Clara Saitkoulov (Konzertmeister de l’orchestre philarmonique de Freibourg), Eve-Melody Salom, (académicienne de l’orchestre de Radio France, elle s’est produite sur France Musique et a joué à la philharmonie de Paris.)

Sur réservation

https://www.concerts1001nuits.com/amiens

– Ouverture de la salle 30 minutes avant le début du concert.

– Pas d’entrée possible pour les retardataires, par respect pour le public et pour la qualité du spectacle.

– Âge requis 7 ans et plus.

– Les enfants de moins de 12 ans ne pourront pas être placés au tout premier rang

Programmation Coldplay

Paradise

Something just like this

Violet hill

When I need a friend

Clocks

In my place

Speed of sound

Fix you

Human kind

The scientist

Sky Full Of Stars

Yellow

Viva La Vida

Artiste Quatuor à cordes Lutetia

Venez écouter les grandes oeuvres du répertoire classique et de la musique actuelle, par 4 artistes de la nouvelle génération !

Quatuor Lutetia, composé des personnalités flamboyantes de ; Albert Kuchinsky (Il est régulièrement invité à jouer avec des orchestres prestigieux tels que l’Opéra national de Paris, l’Orchestre de Chambre de Paris et l’Orchestre de Paris), Clara Saitkoulov (Konzertmeister de l’orchestre philarmonique de Freibourg), Eve-Melody Salom, (académicienne de l’orchestre de Radio France, elle s’est produite sur France Musique et a joué à la philharmonie de Paris.)

Sur réservation

https://www.concerts1001nuits.com/amiens

– Ouverture de la salle 30 minutes avant le début du concert.

– Pas d’entrée possible pour les retardataires, par respect pour le public et pour la qualité du spectacle.

– Âge requis 7 ans et plus.

– Les enfants de moins de 12 ans ne pourront pas être placés au tout premier rang .

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France klovisprod@gmail.com

English :

Programming: Coldplay

Paradise

Something just like this

Violet hill

When I need a friend

Clocks

In my place

Speed of sound

Fix you

Human kind

The scientist

Sky Full Of Stars

Yellow

Viva La Vida

Artist Quatuor à cordes Lutetia

Come and listen to the great works of the classical repertoire and contemporary music, performed by 4 artists of the new generation!

Quatuor Lutetia, featuring the flamboyant personalities of Albert Kuchinsky (regularly invited to play with prestigious orchestras such as the Opéra national de Paris, the Orchestre de Chambre de Paris and the Orchestre de Paris), Clara Saitkoulov (Konzertmeister of the Freiburg Philharmonic Orchestra), Eve-Melody Salom, (academician of the Radio France Orchestra, she has appeared on France Musique and played at the Philharmonie de Paris)

Reservations required:

https://www.concerts1001nuits.com/amiens

– The concert hall opens 30 minutes before the concert.

– No entry for latecomers, out of respect for the audience and the quality of the show.

– Age requirement: 7 years and over.

– Children under 12 cannot be seated in the front row

German :

Programmierung: Coldplay

Paradise

Something just like this

Violet hill

When I need a friend

Clocks

In my place

Speed of sound

Fix you

Menschenkind

The scientist

Sky Full Of Stars

Yellow

Viva La Vida

KünstlerIn: Lutetia String Quartet

Erleben Sie die großen Werke des klassischen Repertoires und der aktuellen Musik von vier Künstlern der neuen Generation!

Lutetia Quartett, bestehend aus den flammenden Persönlichkeiten von; Albert Kuchinsky (Er wird regelmäßig eingeladen, mit renommierten Orchestern wie der Opéra national de Paris, dem Orchestre de Chambre de Paris und dem Orchestre de Paris zu spielen), Clara Saitkoulov (Konzertmeisterin der Freiburger Philharmonie), Eve-Melody Salom, (Akademistin des Orchesters von Radio France, sie trat bei France Musique auf und spielte in der Pariser Philharmonie)

Auf Reservierung:

https://www.concerts1001nuits.com/amiens

– Öffnung des Saals 30 Minuten vor Konzertbeginn.

– Kein Einlass für Nachzügler aus Rücksicht auf das Publikum und die Qualität der Aufführung.

– Erforderliches Alter: 7 Jahre und älter.

– Kinder unter 12 Jahren können nicht in der allerersten Reihe platziert werden

Italiano :

Programmazione: Coldplay

Il Paradiso

Qualcosa di simile a questo

Collina viola

Quando ho bisogno di un amico

Orologi

Al mio posto

Velocità del suono

Fissarti

Genere umano

Lo scienziato

Cielo pieno di stelle

Giallo

Viva La Vida

Artista Quatuor à cordes Lutetia

Venite ad ascoltare le grandi opere del repertorio classico e della musica contemporanea, eseguite da 4 artisti della nuova generazione!

Il Quartetto Lutetia è composto dalle personalità fiammeggianti di Albert Kuchinsky (regolarmente invitato a suonare con orchestre prestigiose come l’Opéra national de Paris, l’Orchestre de Chambre de Paris e l’Orchestre de Paris), Clara Saitkoulov (Konzertmeister dell’Orchestra Filarmonica di Friburgo), Eve-Melody Salom (membro dell’orchestra di Radio France, è apparsa su France Musique e ha suonato alla Philharmonie de Paris)

Prenotazione obbligatoria:

https://www.concerts1001nuits.com/amiens

– La sala apre 30 minuti prima dell’inizio del concerto.

– I ritardatari non saranno ammessi, per rispetto del pubblico e della qualità dello spettacolo.

– Età richiesta: dai 7 anni in su.

– I bambini al di sotto dei 12 anni non saranno seduti in prima fila

Espanol :

Programación: Coldplay

Paraíso

Algo así

Colina violeta

Cuando necesito un amigo

Relojes

En mi lugar

Velocidad del sonido

Fijarte

Humanidad

El científico

Cielo lleno de estrellas

Amarillo

Viva La Vida

Artista Quatuor à cordes Lutetia

¡Venga a escuchar las grandes obras del repertorio clásico y de la música contemporánea, interpretadas por 4 artistas de la nueva generación!

El Cuarteto Lutetia está formado por las extravagantes personalidades de Albert Kuchinsky (invitado regularmente a tocar con prestigiosas orquestas como la Ópera Nacional de París, la Orquesta de Cámara de París y la Orquesta de París), Clara Saitkoulov (Konzertmeister de la Orquesta Filarmónica de Friburgo), Eve-Melody Salom (miembro de la orquesta de Radio France, ha aparecido en France Musique y ha tocado en la Filarmónica de París)

Reserva obligatoria:

https://www.concerts1001nuits.com/amiens

– La sala de conciertos abre 30 minutos antes del comienzo del concierto.

– Por respeto al público y a la calidad del espectáculo, no se admitirá a nadie que llegue tarde.

– Edad mínima: a partir de 7 años.

– Los menores de 12 años no se sentarán en primera fila

L’événement Concert à l’Eglise Saint-Leu Coldplay Amiens a été mis à jour le 2025-10-23 par OT D’AMIENS