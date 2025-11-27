Concert à l’Eglise Saint-Leu Queen The Pop Rock Collection

Amiens Somme

Tarif : 21 – 21 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 21:30:00

fin : 2025-11-27 23:20:00

Date(s) :

2025-11-27

Programmation

Bohemian Rhapsody

We Will Rock You

I Want To Break Free

Who Wants to Live Forever

Another One Bites the Dust

Somebody to Love

Don’t Stop Me Now

The Show Must Go On

Killer Queen

Crazy Little Thing Called Love

We Are The Champions

Artiste Quatuor Lutetia

Venez écouter les grandes oeuvres du répertoire classique et de la musique actuelle, par 4 artistes de la nouvelle génération ! Le Quatuor Lutetia, composé des personnalités flamboyantes de Clara Messina ; Albert Kuchinsky (Il est régulièrement invité à jouer avec des orchestres prestigieux tels que l’Opéra national de Paris, l’Orchestre de Chambre de Paris et l’Orchestre de Paris), Eve-Melody Salom, (académicienne de l’orchestre de Radio France, elle s’est produite sur France Musique et a joué à la philharmonie de Paris.)

Su réservation

https://www.concerts1001nuits.com/amiens

– Ouverture de la salle 30 minutes avant le début du concert.

– Pas d’entrée possible pour les retardataires, par respect pour le public et pour la qualité du spectacle.

– Âge requis 7 ans et plus.

– Les enfants de moins de 12 ans ne pourront pas être placés au tout premier rang

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France klovisprod@gmail.com

English :

Programming

Bohemian Rhapsody

We Will Rock You

I Want To Break Free

Who Wants to Live Forever

Another One Bites the Dust

Somebody to Love

Don?t Stop Me Now

The Show Must Go On

Killer Queen

Crazy Little Thing Called Love

We Are The Champions

Artist Quatuor Lutetia

Come and listen to the great works of the classical repertoire and contemporary music, performed by 4 artists of the new generation! The Lutetia Quartet, made up of the flamboyant personalities of Clara Messina; Albert Kuchinsky (regularly invited to play with prestigious orchestras such as the Opéra national de Paris, the Orchestre de Chambre de Paris and the Orchestre de Paris), Eve-Melody Salom, (academician with the Radio France orchestra, she has appeared on France Musique and played at the Philharmonie de Paris)

Reservations required:

https://www.concerts1001nuits.com/amiens

– The concert hall opens 30 minutes before the concert.

– No entry for latecomers, out of respect for the audience and the quality of the show.

– Age requirement: 7 years and over.

– Children under 12 cannot be seated in the front row

German :

Programmierung

Bohemian Rhapsody

We Will Rock You

I Want To Break Free

Who Wants to Live Forever

Another One Bites the Dust

Somebody to Love

Don?t Stop Me Now

The Show Must Go On

Killer Queen

Crazy Little Thing Called Love

We Are The Champions

KünstlerIn: Lutetia Quartett

Erleben Sie die großen Werke des klassischen Repertoires und der aktuellen Musik von vier Künstlern der neuen Generation! Das Lutetia-Quartett, bestehend aus den flammenden Persönlichkeiten von Clara Messina; Albert Kuchinsky (Er wird regelmäßig eingeladen, mit renommierten Orchestern wie der Opéra national de Paris, dem Orchestre de Chambre de Paris und dem Orchestre de Paris zu spielen), Eve-Melody Salom, (Akademikerin des Orchesters von Radio France, sie ist auf France Musique aufgetreten und hat in der Pariser Philharmonie gespielt)

Su Reservierung

https://www.concerts1001nuits.com/amiens

– Saalöffnung 30 Minuten vor Konzertbeginn.

– Kein Einlass für Nachzügler aus Rücksicht auf das Publikum und die Qualität der Aufführung.

– Erforderliches Alter: 7 Jahre und älter.

– Kinder unter 12 Jahren können nicht in der allerersten Reihe platziert werden

Italiano :

Programmazione

Bohemian Rhapsody

Vi faremo ballare

Voglio liberarmi

Chi vuole vivere per sempre

Un altro morde la polvere

Qualcuno da amare

Non fermarmi ora

Lo spettacolo deve continuare

Regina assassina

Una piccola cosa pazza chiamata amore

Siamo i campioni

Artista Quatuor Lutetia

Venite ad ascoltare le grandi opere del repertorio classico e della musica contemporanea, eseguite da 4 artisti della nuova generazione! Il Quartetto Lutetia, composto dalle personalità fiammeggianti di Clara Messina; Albert Kuchinsky (regolarmente invitato a suonare con orchestre prestigiose come l’Opéra national de Paris, l’Orchestre de Chambre de Paris e l’Orchestre de Paris), Eve-Melody Salom, (membro dell’orchestra di Radio France, è apparsa su France Musique e ha suonato alla Philharmonie de Paris)

Prenotazione obbligatoria:

https://www.concerts1001nuits.com/amiens

– La sala apre 30 minuti prima dell’inizio del concerto.

– I ritardatari non saranno ammessi, per rispetto del pubblico e della qualità dello spettacolo.

– Età richiesta: dai 7 anni in su.

– I bambini al di sotto dei 12 anni non saranno seduti in prima fila

Espanol :

Programación

Bohemian Rhapsody

We Will Rock You

I Want To Break Free

Who Wants to Live Forever

Another One Bites the Dust

Somebody to Love

Don’t Stop Me Now

The Show Must Go On

Killer Queen

Crazy Little Thing Called Love

We Are The Champions

Artista Quatuor Lutetia

¡Venga a escuchar las grandes obras del repertorio clásico y de la música contemporánea, interpretadas por 4 artistas de la nueva generación! El Cuarteto Lutetia, formado por las flamantes personalidades de Clara Messina; Albert Kuchinsky (invitado regularmente a tocar con prestigiosas orquestas como la Opéra national de Paris, la Orchestre de Chambre de Paris y la Orchestre de Paris), Eve-Melody Salom, (miembro de la orquesta de Radio France, ha aparecido en France Musique y tocado en la Philharmonie de Paris)

Reserva obligatoria:

https://www.concerts1001nuits.com/amiens

– La sala de conciertos abre 30 minutos antes del comienzo del concierto.

– No se admitirá a los que lleguen tarde, por respeto al público y a la calidad del espectáculo.

– Edad mínima: a partir de 7 años.

– Los menores de 12 años no se sentarán en primera fila

