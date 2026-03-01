Concert à l’église Saint Martin de Lignières de Touraine Lignières-de-Touraine

Concert à l’église Saint Martin de Lignières de Touraine

4 Rue de Rigny-Ussé Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2026-03-07

Concert dans l’église de Lignières le 07/03/26

Cantoria et les Baladins des bords de l’Indre vont se produire près de chez vous

Un bon moment à partager

4 Rue de Rigny-Ussé Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 13 mairie.lignieres.de.touraine@wanadoo.fr

English :

Concert in the Lignières church on 07/03/26

Cantoria et les Baladins des bords de l’Indre will be performing near you

A good time to share

