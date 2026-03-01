Concert à l’église Saint Martin de Lignières de Touraine Lignières-de-Touraine
Concert à l’église Saint Martin de Lignières de Touraine
4 Rue de Rigny-Ussé Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire
Début : Dimanche 2026-03-07
Concert dans l’église de Lignières le 07/03/26
Cantoria et les Baladins des bords de l’Indre vont se produire près de chez vous
Un bon moment à partager
4 Rue de Rigny-Ussé Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 13 mairie.lignieres.de.touraine@wanadoo.fr
English :
Concert in the Lignières church on 07/03/26
Cantoria et les Baladins des bords de l’Indre will be performing near you
A good time to share
L’événement Concert à l’église Saint Martin de Lignières de Touraine Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-03-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme