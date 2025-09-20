Concert à l’église Saint-Maurice de Flaxieu Flaxieu
Concert à l’église Saint-Maurice de Flaxieu Flaxieu samedi 20 septembre 2025.
Concert à l’église Saint-Maurice de Flaxieu
Eglise Saint-Maurice Flaxieu Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 18:30:00
fin : 2025-09-20 19:30:00
Date(s) :
2025-09-20
À l’issue de la visite guidée, un concert sera présenté par l’Ensemble Instrumental Chandelain, sous la direction de Joël Durandet.
.
Eglise Saint-Maurice Flaxieu 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes joel_durandet@yahoo.fr
English :
At the end of the guided tour, a concert will be presented by the Chandelain Instrumental Ensemble, conducted by Joël Durandet.
German :
Im Anschluss an die Führung findet ein Konzert statt, das vom Ensemble Instrumental Chandelain unter der Leitung von Joël Durandet aufgeführt wird.
Italiano :
Al termine della visita guidata, si terrà un concerto dell’Ensemble Instrumental Chandelain, diretto da Joël Durandet.
Espanol :
Al final de la visita guiada, tendrá lugar un concierto a cargo del Ensemble Instrumental Chandelain, dirigido por Joël Durandet.
L’événement Concert à l’église Saint-Maurice de Flaxieu Flaxieu a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier