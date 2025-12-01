Concert à l’église Saint-Méen Rue du port Cancale
Concert à l'église Saint-Méen dimanche 28 décembre 2025.
Rue du port Eglise St Méen Cancale Ille-et-Vilaine
16:00:00
2025-12-28
Le Trio Pêr-Vari KERVAREC se produira en concert de Noël avec son nouvel album PELLGENT, un noël breton (bombarde, chant, cornemuse et orgue).
PELLGENT est une invitation à ce voyage intérieur, une traversée entre mémoire et espérance. Le Trio vous emmène dans la poésie du Noël breton: un moment suspendu, empreint d’émotion, où la musique, la parole et la spiritualité se répondent.
Libre participation (minimum conseillé 10€) .
Rue du port Eglise St Méen Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 41 29 58
