Concert à l’église Saint-Méen Rue du port Cancale

Le Trio Pêr-Vari KERVAREC se produira en concert de Noël avec son nouvel album PELLGENT, un noël breton (bombarde, chant, cornemuse et orgue).

PELLGENT est une invitation à ce voyage intérieur, une traversée entre mémoire et espérance. Le Trio vous emmène dans la poésie du Noël breton: un moment suspendu, empreint d’émotion, où la musique, la parole et la spiritualité se répondent.

Libre participation (minimum conseillé 10€) .

