Saint-Paul-de-Fenouillet

CONCERT A L’ÉGLISE

RUE SAINT PIERRE Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Concert à l’Eglise St Pierre et St Paul avec la chorale de Thuir le Chœur de l’Aspre .

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RUE SAINT PIERRE Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 19 05 ctasaintpaul66@gmail.com

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English :

Concert at Eglise St Pierre et St Paul with Thuir choir le Ch?ur de l’Aspre .

L’événement CONCERT A L’ÉGLISE Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI FENOUILLEDES