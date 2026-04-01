CONCERT A L’ÉGLISE Saint-Paul-de-Fenouillet
CONCERT A L’ÉGLISE Saint-Paul-de-Fenouillet dimanche 19 avril 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
CONCERT A L’ÉGLISE
RUE SAINT PIERRE Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Concert à l’Eglise St Pierre et St Paul avec la chorale de Thuir le Chœur de l’Aspre .
.
RUE SAINT PIERRE Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 19 05 ctasaintpaul66@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert at Eglise St Pierre et St Paul with Thuir choir le Ch?ur de l’Aspre .
L’événement CONCERT A L’ÉGLISE Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI FENOUILLEDES