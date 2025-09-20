Concert à l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Ploërdut

Concert à l’église Saint-Pierre Samedi 20 septembre, 20h30 Eglise Saint-Pierre Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Un concert de l’ensemble Fantaisie, proposant de la musique médiévale du XIIe au XVe siècle, est organisé dans l’église Saint-Pierre de Ploërdut.

Eglise Saint-Pierre place de la République, 56160, Ploërdut Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne L'Eglise Saint-Pierre constitue l'un des rares exemples d'art roman en Bretagne : elle conserve encore sa nef et ses bas-côtés, de la fin du XIème et du début du XIIème siècle. Le choeur est partiellement des XIIIème et XVème siècle. Il a été en partie refait ainsi que le transept au XVIème et XIXème siècle.

PAH des Rohan