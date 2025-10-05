Concert à l’Eglise Saint-Pierre Montguillon Segré-en-Anjou Bleu

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-05 15:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Rendez-vous à l’église Saint-Pierre à Montguillon pour un concert organisé par l’association de sauvegarde de l’église de Montguillon, le 5 octobre 2025 à 15h30.

Concert des Trompes du Lion d’Angers, accompagné en alternance par les voix des femmes des musiciens.

Entrée 12 € et gratuit pour les 12 ans .

Eglise Saint-Pierre Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 33 63 87

English :

Join us at Saint-Pierre church in Montguillon for a concert organized by the association de sauvegarde de l’église de Montguillon, on October 5, 2025 at 3:30pm.

German :

Wir treffen uns am 5. Oktober 2025 um 15.30 Uhr in der Kirche Saint-Pierre in Montguillon zu einem Konzert, das von der Association de sauvegarde de l’église de Montguillon organisiert wird.

Italiano :

Unitevi a noi nella chiesa di Saint-Pierre a Montguillon per un concerto organizzato dall’Associazione di Salvaguardia della Chiesa di Montguillon, il 5 ottobre 2025 alle 15.30.

Espanol :

Únase a nosotros en la iglesia Saint-Pierre de Montguillon para asistir a un concierto organizado por la association de sauvegarde de l’église de Montguillon, el 5 de octubre de 2025 a las 15.30 h.

