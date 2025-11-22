Concert à l’église Saint-Pierre Nyoiseau Eglise Saint-Pierre Segré-en-Anjou Bleu

Concert à l’église Saint-Pierre Nyoiseau

Eglise Saint-Pierre 1 Chemin de Bourbelaine Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

L’association de sauvegarde de l’église Saint-Pierre de Nyoiseau organise un concert le samedi 22 novembre à 20h30.

Ce moment musical mettra à l’honneur des œuvres de chant sacré et d’opéra, interprétées par trois artistes de talent

– Marc Souchet, dans un répertoire de chants sacrés et d’airs d’opéras

– Catherine Manandaza, soprano,

-Alexandra Matvievskaya, pianiste.

Ce concert s’inscrit dans le cadre des actions menées pour la valorisation et la sauvegarde du patrimoine local, et plus particulièrement de l’église Saint-Pierre. .

Eglise Saint-Pierre 1 Chemin de Bourbelaine Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 13 65 48 97 asenyoiseau49@gmail.com

English :

The association de sauvegarde de l’église Saint-Pierre de Nyoiseau is organizing a concert on Saturday November 22 at 8:30pm.

German :

Der Verein zur Erhaltung der Kirche Saint-Pierre in Nyoiseau organisiert am Samstag, den 22. November um 20:30 Uhr ein Konzert.

Italiano :

L’associazione per la conservazione della chiesa di Saint-Pierre a Nyoiseau organizza un concerto sabato 22 novembre alle 20.30.

Espanol :

La asociación para la conservación de la iglesia Saint-Pierre de Nyoiseau organiza un concierto el sábado 22 de noviembre a las 20.30 horas.

