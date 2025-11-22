Concert à l’église Saint-Pierre Nyoiseau Eglise Saint-Pierre Segré-en-Anjou Bleu
Eglise Saint-Pierre 1 Chemin de Bourbelaine Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
L’association de sauvegarde de l’église Saint-Pierre de Nyoiseau organise un concert le samedi 22 novembre à 20h30.
Ce moment musical mettra à l’honneur des œuvres de chant sacré et d’opéra, interprétées par trois artistes de talent
– Marc Souchet, dans un répertoire de chants sacrés et d’airs d’opéras
– Catherine Manandaza, soprano,
-Alexandra Matvievskaya, pianiste.
Ce concert s’inscrit dans le cadre des actions menées pour la valorisation et la sauvegarde du patrimoine local, et plus particulièrement de l’église Saint-Pierre. .
Eglise Saint-Pierre 1 Chemin de Bourbelaine Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 13 65 48 97 asenyoiseau49@gmail.com
English :
The association de sauvegarde de l’église Saint-Pierre de Nyoiseau is organizing a concert on Saturday November 22 at 8:30pm.
German :
Der Verein zur Erhaltung der Kirche Saint-Pierre in Nyoiseau organisiert am Samstag, den 22. November um 20:30 Uhr ein Konzert.
Italiano :
L’associazione per la conservazione della chiesa di Saint-Pierre a Nyoiseau organizza un concerto sabato 22 novembre alle 20.30.
Espanol :
La asociación para la conservación de la iglesia Saint-Pierre de Nyoiseau organiza un concierto el sábado 22 de noviembre a las 20.30 horas.
