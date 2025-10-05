Concert à l’église Saint-Pierre Montguillon Segré-en-Anjou Bleu

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Concert organisé par l’association de sauvegarde de Saint-Pierre le dimanche 5 octobre 2025 à 15h30

À l’occasion d’un moment musical unique, l’église de Montguillon accueillera Les Trompes du Lion d’Angers pour un concert mêlant tradition, puissance et harmonie vocale.

Ce groupe de trompes de chasse, reconnu pour la richesse de son répertoire et la qualité de son interprétation, vous propose un voyage sonore aux accents profonds, magnifiés par l’acoustique exceptionnelle de l’église.

Les voix chorales viendront se mêler aux cuivres pour offrir au public une soirée à la fois solennelle et chaleureuse, entre émotion et majesté. .

Montguillon Eglise Saint-Pierre Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 33 63 87

