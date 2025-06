Concert à l’église Saint-Sauveur: Canta Vivace Puy-l’Évêque 8 juillet 2025 20:30

Lot

Concert à l’église Saint-Sauveur: Canta Vivace Eglise Saint-Sauveur Puy-l’Évêque Lot

Bienvenue au Concert d’été du Choeur Canta Vivace, accompagné d’instrumentistes professionnels.

Au programme, des œuvres de musique sacrée inédites dans la région: le Requiem de Michael Haydn, Stabat Mater de Rheinberger, Magnificat de Pergolèse, et Dark and Luminous Night, de Ola Gjeilo…

Le Requiem de M. Haydn (ne pas confondre avec Joseph son frère !) est peu connu. Précédant de 20 ans celui de Mozart, il présente avec ce dernier quelques similitudes. Mozart l’a probablement entendu avant de composer son propre Requiem. Les différentes parties qui le constituent sont particulièrement contrastées.

Le Magnificat de Pergolèse est grandiose et triomphant, dans l’apothéose du génie de son auteur.

Le Stabat Mater, de Rheinberger, est bouleversant d’émotion.

Quant à la pièce d’Ola Gjeilo, “Dark and Luminous Night”, elle est somptueuse. D’écriture contemporaine, elle comporte des harmoniques très riches, une polyphonie étonnante parfois à 8 parties différentes…

-Stabat mater de Josef Gabriel Rheinberger

-Dark and luminous night de Ola Gjeilo

-Magnificat de Francesco Durante

– Requiem en do mineur de Michael Haydn 12 .

Eglise Saint-Sauveur

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie

English :

Welcome to the Choeur Canta Vivace Summer Concert, accompanied by professional instrumentalists.

The program features sacred music never before performed in the region: Michael Haydn’s Requiem, Rheinberger’s Stabat Mater, Pergolesi’s Magnificat, and Ola Gjeilo’s Dark and Luminous Night…

Mr. Haydn’s Requiem (not to be confused with his brother Joseph!) is little known. Although it predates Mozart’s Requiem by 20 years, it has a number of similarities with the latter. Mozart probably heard it before composing his own Requiem. Its constituent parts are particularly contrasting.

Pergolesi’s Magnificat is grandiose and triumphant, in the apotheosis of its composer’s genius.

Rheinberger’s Stabat Mater is deeply moving.

Ola Gjeilo’s Dark and Luminous Night is sumptuous. Written in a contemporary style, it features rich harmonics and astonishing polyphony, sometimes with 8 different parts?

German :

Willkommen zum Sommerkonzert des Chors Canta Vivace, der von professionellen Instrumentalisten begleitet wird.

Auf dem Programm stehen Werke der Kirchenmusik, die es in der Region noch nie gegeben hat: das Requiem von Michael Haydn, Stabat Mater von Rheinberger, Magnificat von Pergolesi und Dark and Luminous Night von Ola Gjeilo…

Das Requiem von M. Haydn (nicht zu verwechseln mit Joseph, seinem Bruder!) ist wenig bekannt. Da es 20 Jahre vor Mozarts Requiem entstand, weist es einige Ähnlichkeiten mit diesem auf. Mozart hat es wahrscheinlich gehört, bevor er sein eigenes Requiem komponierte. Die verschiedenen Teile, aus denen es besteht, sind besonders kontrastreich.

Pergolesis Magnificat ist großartig und triumphierend, in der Apotheose des Genies seines Schöpfers.

Das Stabat Mater von Rheinberger ist überwältigend emotional.

Ola Gjeilos Stück « Dark and Luminous Night » ist prachtvoll. Es ist ein zeitgenössisches Werk mit einer reichen Harmonik und einer erstaunlichen Polyphonie, die manchmal aus acht verschiedenen Teilen besteht

Italiano :

Benvenuti al concerto estivo del Choeur Canta Vivace, accompagnato da strumentisti professionisti.

Il programma comprende musica sacra mai eseguita prima nella regione: il Requiem di Michael Haydn, lo Stabat Mater di Rheinberger, il Magnificat di Pergolesi e la Notte buia e luminosa di Ola Gjeilo…

Il Requiem di Haydn (da non confondere con il fratello Joseph!) è poco conosciuto. Sebbene preceda di 20 anni il Requiem di Mozart, presenta numerose analogie con quest’ultimo. Probabilmente Mozart lo ascoltò prima di comporre il suo Requiem. Le diverse parti che lo compongono sono particolarmente contrastanti.

Il Magnificat di Pergolesi è grandioso e trionfale, l’apoteosi del genio del suo compositore.

Lo Stabat Mater di Rheinberger è profondamente commovente.

La Notte buia e luminosa di Ola Gjeilo è sontuosa. Scritta in stile contemporaneo, presenta armonici molto ricchi e una sorprendente polifonia, a volte con 8 parti diverse?

Espanol :

Bienvenidos al Concierto de Verano del Coro Canta Vivace, acompañado por instrumentistas profesionales.

El programa incluye música sacra inédita en la región: Réquiem de Michael Haydn, Stabat Mater de Rheinberger, Magnificat de Pergolesi, Noche oscura y luminosa de Ola Gjeilo…

El Réquiem del Sr. Haydn (¡no confundir con su hermano Joseph!) es poco conocido. Aunque es 20 años anterior al Réquiem de Mozart, presenta numerosas similitudes con este último. Mozart probablemente lo escuchó antes de componer su propio Réquiem. Las diferentes partes que lo componen son particularmente contrastantes.

El Magnificat de Pergolesi es grandioso y triunfal, la apoteosis del genio de su compositor.

El Stabat Mater de Rheinberger es profundamente conmovedor.

La Noche oscura y luminosa de Ola Gjeilo es suntuosa. Escrita en un estilo contemporáneo, presenta una gran riqueza armónica y una polifonía asombrosa, a veces con 8 partes diferentes..

