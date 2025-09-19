Concert à l’église Sainte Croix Chaumont-Porcien
Concert à l’église Sainte Croix Chaumont-Porcien vendredi 19 septembre 2025.
Concert à l’église Sainte Croix
Eglise Sainte Croix Chaumont-Porcien Ardennes
L’association de chorale de Chaumont Porcien « Et si on chantait » et l’école de musique du canton de chaumont porcien vous donnent rendez-vous à l’église Saint Croix le vendredi 19 septembre à 20h pour un concert. Entré gratuite, participation libre
Eglise Sainte Croix Chaumont-Porcien 08220 Ardennes Grand Est +33 6 77 46 86 20 wattiaux.marie@orange.fr
English :
The Chaumont Porcien choir association « Et si on chantait » and the chaumont porcien canton music school invite you to a concert at Saint Croix church on Friday September 19 at 8pm. Free admission, free participation
German :
Die Chorvereinigung von Chaumont Porcien « Et si on chantait » und die Musikschule des Kantons Chaumont Porcien laden Sie am Freitag, den 19. September um 20 Uhr zu einem Konzert in der Kirche Saint Croix ein. Freier Eintritt, freie Teilnahme
Italiano :
L’associazione corale di Chaumont Porcien « Et si on chantait » e la scuola di musica del cantone di Chaumont Porcien vi invitano a un concerto nella chiesa di Saint Croix venerdì 19 settembre alle ore 20.00. Ingresso libero, partecipazione libera
Espanol :
La asociación coral de Chaumont Porcien « Et si on chantait » y la escuela de música del cantón de Chaumont Porcien le invitan a un concierto en la iglesia de Saint Croix el viernes 19 de septiembre a las 20.00 h. Entrada libre, participación gratuita
