Concert à l’église Sainte-Geneviève Église Sainte-Geneviève Auxerre

Concert à l’église Sainte-Geneviève

Église Sainte-Geneviève 85 Avenue de Saint-Georges Auxerre Yonne

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Les enchanteurs de l’Yonne est une formation de musique classique composée d’instruments à cordes et à vents.

L’ensemble est composé d’amateurs, de solistes de haut niveau et d’un octuor vocal, soit trente cinq personnes au total.

L’orchestre accompagnera toute la messe à la cathédrale d’Auxerre le dimanche 9 novembre, avec des œuvres de Bach et des extraits du requiem de Mozart.

Pour les deux concerts, à la commanderie d’Escolive Ste-Camille et à l’église Ste-Geneviève à Auxerre, le programme est le suivant

• Extraits du requiem de Mozart

• Cantate de Bach

• Concerto pour flûte de Mozart

• Concerto pour flûte de Vivaldi

• Extraits trios et quatuors d’opéras de Mozart et de Pergolèse

• Stabat Mater de Pergolèse .

