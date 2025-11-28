Concert à l’Eglise Sainte-Spérie Saint-Céré
Concert à l’Eglise Sainte-Spérie Saint-Céré vendredi 28 novembre 2025.
Concert à l’Eglise Sainte-Spérie
Saint-Céré Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Proposé par le Rotary Club de Saint Céré
Blandine Piccinini à l’orgue et Jean-François Dupont à la flûte œuvres de Vivaldi, Bach, Couperin, Gluck, Sweelink, Elgar, Rameau, Reincken…
Proposé par le Rotary Club de Saint Céré
Blandine Piccinini à l’orgue et Jean-François Dupont à la flûte œuvres de Vivaldi, Bach, Couperin, Gluck, Sweelink, Elgar, Rameau, Reincken… .
Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 23 80 27 95
English :
Proposed by the Rotary Club of Saint Céré
Blandine Piccinini on organ and Jean-François Dupont on flute Works by Vivaldi, Bach, Couperin, Gluck, Sweelink, Elgar, Rameau, Reincken…
German :
Angeboten vom Rotary Club Saint Céré
Blandine Piccinini an der Orgel und Jean-François Dupont an der Flöte Werke von Vivaldi, Bach, Couperin, Gluck, Sweelink, Elgar, Rameau, Reincken…
Italiano :
Proposto dal Rotary Club Saint Céré
Blandine Piccinini all’organo e Jean-François Dupont al flauto Opere di Vivaldi, Bach, Couperin, Gluck, Sweelink, Elgar, Rameau, Reincken…
Espanol :
Propuesto por el Rotary Club de Saint Céré
Blandine Piccinini al órgano y Jean-François Dupont a la flauta Obras de Vivaldi, Bach, Couperin, Gluck, Sweelink, Elgar, Rameau, Reincken…
L’événement Concert à l’Eglise Sainte-Spérie Saint-Céré a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Vallée de la Dordogne