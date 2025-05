Concert à l’Eglise St Martin d’Orignac – ORIGNAC Orignac, 17 mai 2025 20:00, Orignac.

Hautes-Pyrénées

Une nouvelle saison s’ouvre à nous et l’espoir de récolter un maximum de dons. Nous commençons notre série d’animations au profit de la restauration intérieure de notre petite église par un premier concert, le Samedi 17 Mai 2025 à 20h en l’église Saint-Martin d’Orignac. Le « Chœurs du Centre Culturel de Bagnères-de-Bigorre » et le « Chœurs de Jeunes de Saint-Laurent de Neste », direction: Cyril Cieutat, nous offrent gracieusement leur aide pour encourager notre projet.

Les fonds recueillis ce soir là, seront entièrement reversés à la Fondation du Patrimoine, au profit de la restauration de l’église Saint-Martin d’Orignac.

Participation libre mais nécessaire .

ORIGNAC Eglise St Martin

Orignac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie gerard.latour309@orange.fr

English :

A new season is upon us, and the hope is to collect as many donations as possible. We’re kicking off our series of events to benefit the restoration of the interior of our little church with our first concert, on Saturday May 17, 2025 at 8pm in the church of Saint-Martin d’Orignac. The « Ch?urs du Centre Culturel de Bagnères-de-Bigorre » and the « Ch?urs de Jeunes de Saint-Laurent de Neste », directed by Cyril Cieutat, are kindly offering their help to support our project.

All funds raised that evening will be donated to the Fondation du Patrimoine, for the restoration of the Saint-Martin d’Orignac church.

German :

Eine neue Saison liegt vor uns und die Hoffnung, möglichst viele Spenden zu sammeln. Wir beginnen unsere Veranstaltungsreihe zugunsten der Innenrestaurierung unserer kleinen Kirche mit einem ersten Konzert am Samstag, den 17. Mai 2025 um 20 Uhr in der Kirche Saint-Martin d’Orignac. Der « Ch?urs du Centre Culturel de Bagnères-de-Bigorre » und der « Ch?urs de Jeunes de Saint-Laurent de Neste », Leitung: Cyril Cieutat, bieten uns ihre Hilfe an, um unser Projekt zu unterstützen.

Die an diesem Abend gesammelten Spenden gehen vollständig an die Fondation du Patrimoine, die sich für die Restaurierung der Kirche Saint-Martin d’Orignac einsetzt.

Italiano :

Una nuova stagione è alle porte e speriamo di raccogliere il maggior numero possibile di donazioni. Iniziamo la nostra serie di eventi a favore del restauro degli interni della nostra chiesetta con il primo concerto, sabato 17 maggio 2025 alle 20.00 nella chiesa di Saint-Martin d’Orignac. I « Churs du Centre Culturel de Bagnères-de-Bigorre » e i « Churs de Jeunes de Saint-Laurent de Neste », diretti da Cyril Cieutat, offrono gentilmente il loro aiuto per sostenere il nostro progetto.

Tutti i fondi raccolti durante la serata saranno devoluti alla Fondation du Patrimoine, per il restauro della chiesa di Saint-Martin d’Orignac.

Espanol :

Se acerca una nueva temporada y esperamos recaudar el mayor número posible de donativos. Comenzamos nuestra serie de actos en favor de la restauración del interior de nuestra pequeña iglesia con nuestro primer concierto, el sábado 17 de mayo de 2025 a las 20.00 horas en la iglesia de Saint-Martin d’Orignac. Las « Ch?urs du Centre Culturel de Bagnères-de-Bigorre » y las « Ch?urs de Jeunes de Saint-Laurent de Neste », dirigidas por Cyril Cieutat, tienen la amabilidad de ofrecer su ayuda para apoyar nuestro proyecto.

Todos los fondos recaudados esa noche se donarán a la Fondation du Patrimoine, para la restauración de la iglesia de Saint-Martin d’Orignac.

