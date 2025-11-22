Concert à l’église à l’église de Trébons Trébons

Concert à l’église

Concert à l’église de Trébons le samedi 22 novembre à 20h avec Allegria, Manilhas et Qu’em co qui em. Soirée festive suivie d’une réception.

Entrée 10 €. Réservations au 06 14 98 23 45.

Organisé par l’Association des Jeunes de Trébons.

à l’église de Trébons TREBONS Trébons 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 98 23 45

English :

Concert at Trébons church on Saturday November 22nd at 8pm with Allegria, Manilhas and Qu?em co qui em. Festive evening followed by a reception.

Admission 10? Reservations on 06 14 98 23 45.

Organized by Association des Jeunes de Trébons.

German :

Konzert in der Kirche von Trébons am Samstag, den 22. November um 20 Uhr mit Allegria, Manilhas und Qu?em co qui em. Festlicher Abend mit anschließendem Empfang.

Eintritt 10 ? Reservierungen unter 06 14 98 23 45.

Organisiert von der Association des Jeunes de Trébons.

Italiano :

Concerto nella chiesa di Trébons sabato 22 novembre alle 20.00 con Allegria, Manilhas e Qu?em co qui em. Serata di festa seguita da un ricevimento.

Ingresso 10 euro. Prenotazioni al numero 06 14 98 23 45.

Organizzato dall’Associazione dei giovani di Trébons.

Espanol :

Concierto en la iglesia de Trébons el sábado 22 de noviembre a las 20:00 h con Allegria, Manilhas y Qu?em co qui em. Velada festiva seguida de una recepción.

Entrada: 10 euros. Reservas en el 06 14 98 23 45.

Organizado por la Asociación de Jóvenes de Trébons.

