Concert à l’église à l’église de Trébons Trébons

Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Concert à l’église de Trébons le samedi 22 novembre à 20h avec Allegria, Manilhas et Qu’em co qui em. Soirée festive suivie d’une réception.
Entrée 10 €. Réservations au 06 14 98 23 45.
Organisé par l’Association des Jeunes de Trébons.
à l’église de Trébons TREBONS Trébons 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 98 23 45
English :
Concert at Trébons church on Saturday November 22nd at 8pm with Allegria, Manilhas and Qu?em co qui em. Festive evening followed by a reception.
Admission 10? Reservations on 06 14 98 23 45.
Organized by Association des Jeunes de Trébons.
German :
Konzert in der Kirche von Trébons am Samstag, den 22. November um 20 Uhr mit Allegria, Manilhas und Qu?em co qui em. Festlicher Abend mit anschließendem Empfang.
Eintritt 10 ? Reservierungen unter 06 14 98 23 45.
Organisiert von der Association des Jeunes de Trébons.
Italiano :
Concerto nella chiesa di Trébons sabato 22 novembre alle 20.00 con Allegria, Manilhas e Qu?em co qui em. Serata di festa seguita da un ricevimento.
Ingresso 10 euro. Prenotazioni al numero 06 14 98 23 45.
Organizzato dall’Associazione dei giovani di Trébons.
Espanol :
Concierto en la iglesia de Trébons el sábado 22 de noviembre a las 20:00 h con Allegria, Manilhas y Qu?em co qui em. Velada festiva seguida de una recepción.
Entrada: 10 euros. Reservas en el 06 14 98 23 45.
Organizado por la Asociación de Jóvenes de Trébons.
