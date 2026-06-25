Informations pratiques

Volmerange-les-Mines

Concert à l’église

1 Impasse du Ruisseau Volmerange-les-Mines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Venez profiter d’une soirée de musique classique unique avec en première partie, le trio classique Miniatures et en deuxième partie, Ilze Lejina au saxophone et Kristine Ozolina à l’orgue. L’entrée est libre et la participation sera au chapeau. Une partie des recettes est destinée au conseil de fabrique.Tout public

0 .

1 Impasse du Ruisseau Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a unique evening of classical music, featuring the Miniatures classical trio in the first half and Ilze Lejina on saxophone and Kristine Ozolina on the organ in the second half. Admission is free, and donations are welcome. A portion of the proceeds will go to the parish council.

L’événement Concert à l’église Volmerange-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS