Concert à l’envers oh croco 2 chef menteur – Oh croco Val-de-Scie, 6 juin 2025 20:00, Val-de-Scie.

Seine-Maritime

Concert à l’envers oh croco 2 chef menteur Oh croco 6 place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-06-06 20:00:00

fin : 2025-06-06

2025-06-06

En concert à l’envers du Croco ce vendredi 6 juin, le groupe 2-chef-menteur, vous transportera dans son univers Blues !

Curieux patronyme que celui de ce duo constitué de Stéphane Dambry et Pascal Bertou (respectivement aux guitare/banjo/chant et Harmonica/choeurs). Cela fonctionne bien ! et vous passerez un bon moment !

Bar et petite restauration sur place. Pensez à réserver pour faciliter l’organisation ! Places limitées.

Oh croco 6 place de la République

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

English : Concert à l’envers oh croco 2 chef menteur

In concert at l’envers du Croco this Friday, June 6, the band 2-chef-menteur will transport you into their Blues universe!

A curious name for this duo made up of Stéphane Dambry and Pascal Bertou (on guitar/banjo/vocals and harmonica/vocals respectively). It works! and you’ll have a great time!

Bar and snacks on site. Don’t forget to book in advance! Places are limited.

German :

Die Gruppe 2-chef-menteur gibt am Freitag, dem 6. Juni, ein Konzert in l’envers du Croco und wird Sie in ihr Blues-Universum entführen!

Das Duo, das aus Stéphane Dambry und Pascal Bertou (Gitarre/Banjo/Gesang bzw. Mundharmonika/Gesang) besteht, hat einen merkwürdigen Familiennamen. Es funktioniert gut und Sie werden eine gute Zeit haben!

Bar und kleine Snacks vor Ort. Denken Sie an eine Reservierung, um die Organisation zu erleichtern! Begrenzte Plätze.

Italiano :

In concerto a l’envers du Croco venerdì 6 giugno, la band 2-chef-menteur vi trasporterà nel suo universo blues!

Questo duo, composto da Stéphane Dambry e Pascal Bertou (rispettivamente alla chitarra/banjo/voce e all’armonica/voce), ha un nome curioso. Funziona! E vi divertirete un mondo!

Bar e snack in loco. Non dimenticate di prenotare in anticipo! I posti sono limitati.

Espanol :

En concierto en l’envers du Croco el viernes 6 de junio, el grupo 2-chef-menteur le transportará a su universo de Blues

Este dúo, formado por Stéphane Dambry y Pascal Bertou (guitarra/banjo/voz y armónica/voz respectivamente), tiene un nombre curioso. ¡Funciona! ¡Y se lo pasará en grande!

Bar y aperitivos in situ. ¡No olvides reservar con antelación! Las plazas son limitadas.

