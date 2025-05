Concert à l’envers oh croco Hauchecorne – Oh croco Val-de-Scie, 23 mai 2025 20:00, Val-de-Scie.

Seine-Maritime

Concert à l’envers oh croco Hauchecorne Oh croco 6 place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-05-23 20:00:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

En concert à l’envers du Croco ce vendredi 23 mai, Hauchecorne vous transportera avec son Rock poétique puissant et envoûtant !

Bar et petite restauration sur place. Pensez à réserver pour faciliter l’organisation ! Places limitées.

Oh croco 6 place de la République

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

English : Concert à l’envers oh croco Hauchecorne

In concert at l’envers du Croco on Friday, May 23, Hauchecorne will transport you with their powerful, spellbinding poetic rock!

Bar and snacks on site. Don’t forget to book in advance! Places are limited.

German :

Hauchecorne wird Sie am Freitag, den 23. Mai, mit seinem poetischen, kraftvollen und fesselnden Rock in die Rückseite des Krokos entführen!

Bar und kleine Snacks vor Ort. Denken Sie an eine Reservierung, um die Organisation zu erleichtern! Begrenzte Plätze.

Italiano :

In concerto a l’envers du Croco venerdì 23 maggio, gli Hauchecorne vi trasporteranno con il loro rock poetico e potente!

Bar e snack sul posto. Non dimenticate di prenotare in anticipo! I posti sono limitati.

Espanol :

En concierto en l’envers du Croco el viernes 23 de mayo, Hauchecorne le transportará con su rock poético, potente y hechizante

Bar y aperitivos in situ. No olvide reservar con antelación Plazas limitadas.

