Concert à l’envers oh croco I NU Oh croco Val-de-Scie

En concert à l’envers du Croco ce samedi 26 juillet le duo I NU et sa musique sans frontières vous attendent nombreux pour partager leur monde musical ! Venez Nombreux !

Bar et petite restauration sur place.

Pensez à réserver pour faciliter l’organisation ! Places limitées.

Oh croco 6 place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

English : Concert à l’envers oh croco I NU

In concert at l’envers du Croco this Saturday, July 26: the duo I NU and their music without borders await you to share their musical world! Come one, come all!

Bar and snacks on site.

Don’t forget to book in advance! Places are limited.

German :

Ein Konzert auf der Rückseite des Krokos am Samstag, den 26. Juli: Das Duo I NU und seine grenzenlose Musik erwarten Sie zahlreich, um an ihrer musikalischen Welt teilzuhaben! Kommen Sie zahlreich!

Bar und kleine Snacks vor Ort.

Denken Sie an eine Reservierung, um die Organisation zu erleichtern! Begrenzte Plätze.

Italiano :

In concerto all’envers du Croco sabato 26 luglio: il duo I NU e la loro musica senza frontiere vi aspettano per condividere con voi il loro mondo musicale! Venite uno, venite tutti!

Bar e snack sul posto.

Non dimenticate di prenotare in anticipo! I posti sono limitati.

Espanol :

En concierto en l’envers du Croco el sábado 26 de julio: ¡el dúo I NU y su música sin fronteras te esperan para compartir su universo musical! ¡Venga uno, vengan todos!

Bar y aperitivos in situ.

No olvide reservar con antelación Plazas limitadas.

