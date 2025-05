Concert à l’envers oh croco scène ouverte Fête de la Musique – Oh croco Val-de-Scie, 20 juin 2025 20:00, Val-de-Scie.

Seine-Maritime

Concert à l’envers oh croco scène ouverte Fête de la Musique Oh croco 6 place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-06-20 20:00:00

2025-06-20

En concert à l’envers du Croco ce vendredi 20 juin, vous présente sa Fête de la Musique avec sa scène ouverte !

Bar et petite restauration sur place. Pensez à réserver pour faciliter l’organisation ! Places limitées.

Oh croco 6 place de la République

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

English : Concert à l’envers oh croco scène ouverte Fête de la Musique

In concert at l’envers du Croco this Friday, June 20, presents its Fête de la Musique with an open stage!

Bar and snacks on site. Don’t forget to book in advance! Places are limited.

German :

Er tritt am Freitag, dem 20. Juni, im « envers du Croco » auf und präsentiert Ihnen seine Fête de la Musique mit einer offenen Bühne!

Bar und kleine Snacks vor Ort. Denken Sie an eine Reservierung, um die Organisation zu erleichtern! Begrenzte Plätze.

Italiano :

Venerdì 20 giugno, in concerto a l’envers du Croco, presentiamo la nostra Fête de la Musique a scena aperta!

Bar e snack sul posto. Non dimenticate di prenotare in anticipo! I posti sono limitati.

Espanol :

En concierto en l’envers du Croco el viernes 20 de junio, ¡presentamos nuestra Fête de la Musique con escenario abierto!

Bar y aperitivos in situ. No olvide reservar con antelación Plazas limitadas.

