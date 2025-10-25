Concert à l’Esperluette: Way of 5ive Liverdun

Concert à l’Esperluette: Way of 5ive

Place de la Cagnotte Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25 21:00:00

2025-10-25

Pour rompre la monotonie de la grisaille qui s’installe le héron vous propose de venir écouter le groupe Way of 5ive . De grandes rasades de funky grovy en diable qui à coup sûr vous donneront envie de danser.Tout public

Place de la Cagnotte Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est esperluettecafeasso@gmail.com

English :

To break the monotony of the grey weather that’s setting in, the Heron invites you to come and listen to the group Way of 5ive . Big gulps of groovy funk that’s sure to make you want to dance.

German :

Um die Monotonie des sich einstellenden grauen Wetters zu durchbrechen, bietet Ihnen der Reiher die Möglichkeit, die Band Way of 5ive zu hören. Die Musik ist sehr funky und grovy und wird Sie sicher zum Tanzen animieren.

Italiano :

Per rompere la monotonia del cielo grigio, l’airone vi invita a venire ad ascoltare il gruppo Way of 5ive . Grandi sorsate di groovy funk che vi faranno venire voglia di ballare.

Espanol :

Para romper la monotonía del cielo gris que se está instalando, la garza te invita a venir a escuchar al grupo Way of 5ive . Grandes tragos de groovy funk que seguro te darán ganas de bailar.

