Concert à l’Espinguette « Bourrasque » Saint-Sever-du-Moustier

Concert à l’Espinguette « Bourrasque » Saint-Sever-du-Moustier samedi 19 juillet 2025.

Concert à l’Espinguette « Bourrasque »

Saint-Sever-du-Moustier Aveyron

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Une soirée en musique au café l’Espinguette avec le duo « Bourrasque » composé de deux musiciennes. Elles nous embarquent dans un concert au rythme envoûtant des frappés sur le sol, chantant également toutes les deux, en français ou en occitan.

Le duo Bourrasque est composé de deux musiciennes vivant dans le Lot Elisa Trebouville au banjo et Marthe Tourret au violon.

Bâtie à partir d’airs populaires collectés dans le Massif Central, et aussi nourrie de lointains échos des mélodies américaines des Appalaches, la musique de Bourrasque, singulier duo , s’ancre dans un univers sonore brut et modal. .

Saint-Sever-du-Moustier 12370 Aveyron Occitanie +33 6 14 81 83 49 jean.armengaud03@gmail.com

English :

An evening of music at the Café l’Espinguette with the duo « Bourrasque », made up of two musicians. They take us on a concert to the bewitching rhythm of floor tapping, both singing in French or Occitan.

German :

Ein musikalischer Abend im Café l’Espinguette mit dem Duo « Bourrasque », das aus zwei Musikerinnen besteht. Sie nehmen uns mit auf ein Konzert im betörenden Rhythmus des Klopfens auf den Boden und singen auch beide, auf Französisch oder Okzitanisch.

Italiano :

Una serata di musica al caffè l’Espinguette con il duo « Bourrasque », composto da due musicisti. Ci accompagnano in un concerto al ritmo ammaliante dei colpetti sul pavimento, cantando entrambi in francese o in occitano.

Espanol :

Una velada musical en el café l’Espinguette con el dúo « Bourrasque », formado por dos músicos. Nos llevan a un concierto al ritmo hechizante de los golpecitos en el suelo, cantando ambos en francés u occitano.

