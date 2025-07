Concert à l’Espinguette « KRNVG » Saint-Sever-du-Moustier

Concert à l’Espinguette « KRNVG » Saint-Sever-du-Moustier vendredi 1 août 2025.

Concert à l’Espinguette « KRNVG »

Saint-Sever-du-Moustier Aveyron

Une soirée en musique au café l’Espinguette avec « KRNVG », ensemble acoustique qui propose un brassage de sons puissants et de polyrythmies hypnotisantes !

KRNVG rassemble six cuivres, un batteur et un plombier percussionniste.

Libre de la notion de genre, KRNVG joue un répertoire métissé et éclectique surfant sur le fil entre ombre et lumière, chaos et harmonie, complexité et simplicité. .

Saint-Sever-du-Moustier 12370 Aveyron Occitanie +33 6 14 81 83 49 jean.armengaud03@gmail.com

English :

An evening of music at the Café l’Espinguette with « KRNVG », an acoustic ensemble offering a blend of powerful sounds and hypnotic polyrhythms!

German :

Ein Abend voller Musik im Café l’Espinguette mit « KRNVG », einem akustischen Ensemble, das eine Mischung aus kraftvollen Klängen und hypnotisierenden Polyrhythmen bietet!

Italiano :

Una serata di musica al Café l’Espinguette con « KRNVG », un ensemble acustico che propone una miscela di suoni potenti e poliritmi ipnotici!

Espanol :

Una velada musical en el Café l’Espinguette con « KRNVG », un conjunto acústico que ofrece una mezcla de sonidos potentes y polirritmos hipnóticos

