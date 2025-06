CONCERT À L’ESTIVAL WESSNO L’Estival Camping du Pont Tarn Florac Trois Rivières 11 juillet 2025 07:00

Lozère

Wessno une voix, une guitare, une basse, et un looper qui jouent avec les rythmes et les mots. Une formule groovy, jazzy, funky où l’on découvre un univers riche et poétique. Un projet musical où le soleil du Brésil et de l’Afrique habille des textes colorés en français, nous racontant des récits de vie d’un cœur amoureux des étoiles. .

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie estivalflorac@gmail.com

English :

Wessno a voice, a guitar, a bass and a looper that play with rhythms and words. A groovy, jazzy, funky formula that reveals a rich, poetic universe.

German :

Wessno ist eine Stimme, eine Gitarre, ein Bass und ein Looper, die mit Rhythmen und Worten spielen. Eine groovy, jazzy, funky Formel, in der man ein reiches und poetisches Universum entdeckt.

Italiano :

Wessno una voce, una chitarra, un basso e un looper che giocano con ritmi e parole. Una formula groovy, jazz e funky che rivela un universo ricco e poetico.

Espanol :

Wessno una voz, una guitarra, un bajo y un looper que juegan con los ritmos y las palabras. Una fórmula groovy, jazzy y funky que revela un universo rico y poético.

