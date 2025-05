Concert à Lherm: Harmonie du Grand Cahors – Le bourg Lherm, 17 mai 2025 18:00, Lherm.

Lot

Concert à Lherm: Harmonie du Grand Cahors Le bourg La Halle Lherm Lot

Gratuit Participation libre

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 19:30:00

2025-05-17

Orchestre d’harmonie dépendant du conservatoire du Grand Cahors composé de 74 musiciens amateurs, élèves et professionnels (clarinettes, trompettes, saxophones, flûtes, trombones, basses, instruments à cordes, percussions) dirigé par Gilles Thibault, professeur au conservatoire.

Musiques de films (West side Story, Out of Africa, …), musiques classiques (Berlioz, Renaissance), musiques traditionnelles (irlandaise, bulgare, …) EUR.

Le bourg La Halle

Lherm 46150 Lot Occitanie +33 5 65 35 62 34

English :

Wind band belonging to the Conservatoire du Grand Cahors, comprising 74 amateur, student and professional musicians (clarinets, trumpets, saxophones, flutes, trombones, basses, string instruments, percussion) directed by Gilles Thibault, professor at the Conservatoire.

German :

Blasorchester des Konservatoriums von Grand Cahors mit 74 Amateur-, Schüler- und Berufsmusikern (Klarinetten, Trompeten, Saxophone, Flöten, Posaunen, Bässe, Streichinstrumente, Perkussion) unter der Leitung von Gilles Thibault, Lehrer am Konservatorium.

Italiano :

Un gruppo di fiati del Conservatorio del Grand Cahors, composto da 74 musicisti dilettanti, studenti e professionisti (clarinetti, trombe, sassofoni, flauti, tromboni, bassi, strumenti a corda e percussioni) diretti da Gilles Thibault, docente del Conservatorio.

Espanol :

Banda de viento del Conservatorio del Grand Cahors, compuesta por 74 músicos aficionados, estudiantes y profesionales (clarinetes, trompetas, saxofones, flautas, trombones, bajos, instrumentos de cuerda y percusión) dirigidos por Gilles Thibault, profesor del Conservatorio.

