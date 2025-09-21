Concert à l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Saint-Ouen-sur-Seine

Concert à l’Hôtel de Ville Dimanche 21 septembre, 16h30 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:45:00

L’ensemble de musique de chambre Philiame — flûte, clarinette et basson, accompagnés d’un récitant — vous invite à un voyage lyrique à travers les grands opéras européens, de Mozart à Verdi (concert de 16 h 30 à 17 h 45 dans la salle Alain Rouault de l’Hôtel de Ville).

Hôtel de Ville 7 place de la République 93406 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Concert

Jérôme Panconi, Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine