Concert à l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Saint-Ouen-sur-Seine
Concert à l’Hôtel de Ville Dimanche 21 septembre, 16h30 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis
Dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:45:00
Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:45:00
L’ensemble de musique de chambre Philiame — flûte, clarinette et basson, accompagnés d’un récitant — vous invite à un voyage lyrique à travers les grands opéras européens, de Mozart à Verdi (concert de 16 h 30 à 17 h 45 dans la salle Alain Rouault de l’Hôtel de Ville).
Hôtel de Ville 7 place de la République 93406 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Concert
Jérôme Panconi, Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine