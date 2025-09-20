Concert à l’hôtel Sully Hôtel Sully Châtellerault

Concert à l’hôtel Sully Samedi 20 septembre, 15h00 Hôtel Sully Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Prenez le temps d’écouter une animation-concert du conservatoire Clément Janequin.

Présentation de pièces musicales du répertoire du monde arabe, avec la classe de oud et les percussions orientales du conservatoire Clément Janequin.

Hôtel Sully 14 rue de Sully, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 05 47 http://www.tourisme-chatellerault.fr Châtellerault est une ville d’accueil des pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. L’espace scénographique, près de l’église Saint-Jacques, vous plonge dans l’histoire de ce pèlerinage millénaire. L’hôtel Sully fut construit à la charnière des XVIe et XVIIe siècles par Charles Androuet du Cerceau, célèbre architecte. Hôtel typique de cette période, il présente une cour à l’avant et un jardin à l’arrière. Son architecture témoigne de la transition qui s’opère alors entre Renaissance et période classique. L’intérieur a été entièrement rénové au XIXe siècle dans un style néo-Renaissance.

journées européennes du patrimoine Concert Jeune public

© Grand Chatellerault