Informations pratiques

Liesse-Notre-Dame

Concert à Liesse-Notre-Dame

Rue du Général de Gaulle Liesse-Notre-Dame Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

De la musique dans la basilique de Liesse !

Les Amis de la Basilique de Liesse ont convié ce trio formé par la soprano Mathilde Leriche, le baryton Jacques Laporte et l’organiste Christophe Rondeau pour leur concert annuel de rentrée !

RV dans la basilique Notre-Dame à 16h ! .

Rue du Général de Gaulle Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France bj.donne@wanadoo.fr

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English :

Music in the Basilica of Liesse!

L’événement Concert à Liesse-Notre-Dame Liesse-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-08-31 par OT du Pays de Laon