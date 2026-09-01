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AGENDA · Liesse-Notre-Dame

Concert à Liesse-Notre-Dame Liesse-Notre-Dame

dimanche 20 septembre 2026 · Liesse-Notre-Dame

Concert à Liesse-Notre-Dame Liesse-Notre-Dame

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Rue du Général de Gaulle
Ville
02350 Liesse-Notre-Dame
Département
Aisne
Tarif
0 0 Gratuit

Liesse-Notre-Dame

Concert à Liesse-Notre-Dame

Rue du Général de Gaulle Liesse-Notre-Dame Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

De la musique dans la basilique de Liesse !
Les Amis de la Basilique de Liesse ont convié ce trio formé par la soprano Mathilde Leriche, le baryton Jacques Laporte et l’organiste Christophe Rondeau pour leur concert annuel de rentrée !

RV dans la basilique Notre-Dame à 16h !   .

Rue du Général de Gaulle Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France   bj.donne@wanadoo.fr

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English :

Music in the Basilica of Liesse!

L’événement Concert à Liesse-Notre-Dame Liesse-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-08-31 par OT du Pays de Laon