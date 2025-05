Concert A Loaner – Bistrot Culture Ainay-le-Château, 31 mai 2025 20:30, Ainay-le-Château.

Allier

Concert A Loaner Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 20:30:00

fin : 2025-05-31 23:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Soirée double concert au Bistrot Culture samedi 31 mai à partir de 20h30 !

.

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 bistrotculture@gmail.com

English :

Double concert evening at Bistrot Culture on Saturday, May 31, starting at 8:30 pm!

German :

Doppelkonzertabend im Bistrot Culture am Samstag, den 31. Mai ab 20:30 Uhr!

Italiano :

Doppia serata di concerti al Bistrot Culture sabato 31 maggio dalle 20.30!

Espanol :

Doble velada de conciertos en el Bistrot Culture el sábado 31 de mayo a partir de las 20.30 h

L’événement Concert A Loaner Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-05-22 par Montluçon Tourisme