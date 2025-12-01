Concert à l’occasion de la Route des Crèches (9ème édition) Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac

Concert à l’occasion de la Route des Crèches (9ème édition)

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

A l’occasion de la 9ème édition de la Route des Crèches, un concert de musique irlandaise est organisé, et sera dirigé par le groupe de musique Kecy O’Clagan. .

Putanges-Pont-Ecrépin Eglise St Ouen Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 2 33 35 86 57

