Concert à l’Oïlo: Shoogly Peg L’Oïlo Tour-de-Faure 9 juillet 2025 20:30

Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-09 20:30:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Venez assister au concert de Shoogly Peg à l’Oïlo.

Entrée gratuite, restauration sur place.

L’Oïlo 3611 avenue de Montagnac

Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie loilocontact@gmail.com

English :

Come and see Shoogly Peg in concert at l’Oïlo.

Free admission, catering on site.

German :

Besuchen Sie das Konzert von Shoogly Peg im Oïlo.

Freier Eintritt, Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Venite a vedere Shoogly Peg in concerto all’Oïlo.

Ingresso libero, cibo e bevande disponibili sul posto.

Espanol :

Ven a ver a Shoogly Peg en concierto en el Oïlo.

Entrada gratuita, comida y bebida disponibles in situ.

L’événement Concert à l’Oïlo: Shoogly Peg Tour-de-Faure a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Cahors Vallée du Lot