Concert à l’Opus Café L’Opus Café Ébreuil

L’Opus Café 1 place de l’église Ébreuil Allier

Voyagez au Brésil sans quitter l’Auvergne ! Venez écouter Xénia et sa musique brésilienne envoûtante. Une soirée festive et exotique en partenariat avec L’Insolite. Concert suivi d’un buffet dînatoire !

L’Opus Café 1 place de l’église Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com

English :

Travel to Brazil without leaving the Auvergne! Come and listen to Xénia and her spellbinding Brazilian music. A festive, exotic evening in partnership with L’Insolite. Concert followed by buffet dinner!

German :

Reisen Sie nach Brasilien, ohne die Auvergne zu verlassen! Hören Sie Xénia und ihre betörende brasilianische Musik. Ein festlicher und exotischer Abend in Zusammenarbeit mit L’Insolite. Konzert mit anschließendem Abendbuffet!

Italiano :

Viaggiate in Brasile senza lasciare l’Alvernia! Venite ad ascoltare Xénia e la sua incantevole musica brasiliana. Una serata festosa ed esotica in collaborazione con L’Insolite. Concerto seguito da una cena a buffet!

Espanol :

Viaje a Brasil sin salir de Auvernia Venga a escuchar a Xénia y su fascinante música brasileña. Una velada festiva y exótica en colaboración con L’Insolite. Concierto seguido de una cena bufé

