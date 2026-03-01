Concert à l’Opus / Piotki Place de l’église Ébreuil

Concert à l’Opus / Piotki

2026-03-28 19:30:00

2026-03-28 23:00:00

2026-03-28

Concert à L’Opus, PIOTKI chanson française à texte Piotki, c’est une voix singulière, douce illustrant à la guitare ses histoires états-d ’âme au fil des filles, des rencontres, des voyages ou à la terrasse d’un café.

Place de l’église Opus Café Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 92 10 opuscafe03450@gmail.com

English :

Concert at L’Opus, PIOTKI chanson française à texte Piotki is a singular, gentle voice, illustrating on guitar the stories and moods of girls, encounters, travels and café patios.

