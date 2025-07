Concert à l’orgue Renaissance de la Cathédrale de Metz place d’Armes J. F. Blondel Metz

Concert à l’orgue Renaissance de la Cathédrale de Metz

place d’Armes J. F. Blondel CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 17:00:00

fin : 2025-07-13 17:45:00

2025-07-13

Pour ce premier concert de la saison d’été à l’orgue Renaissance du triforium, qui aura lieu à la Cathédrale de Metz, Fabrice Muller tiendra les claviers.

Il propose le thème 1437-1637 : 2 siècles de musique autour de l’orgue de 1537 de Metz.

Œuvres de B. Amerbach, H. Kotter, G. Frescobaldi…

Retransmission sur grand écran.

Durée 45 minutes environ.

Entrée libre, plateauTout public

place d’Armes J. F. Blondel CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 82 40 23 54

English :

For the first concert of the summer season on the Renaissance triforium organ at Metz Cathedral, Fabrice Muller will be at the keyboards.

He proposes the theme: 1437-1637: 2 centuries of music around the 1537 Metz organ.

works by B. Amerbach, H. Kotter, G. Frescobaldi…

Retransmission on large screen.

Duration: approx. 45 minutes.

Free admission, set

German :

Bei diesem ersten Konzert der Sommersaison an der Renaissanceorgel des Triforiums in der Kathedrale von Metz wird Fabrice Muller die Tasten bedienen.

Er schlägt das Thema: 1437-1637: 2 Jahrhunderte Musik rund um die Orgel von 1537 in Metz vor.

?Werke von B. Amerbach, H. Kotter, G. Frescobaldi…

Übertragung auf Großleinwand.

Dauer: ca. 45 Minuten.

Freier Eintritt, Bühne

Italiano :

Fabrice Muller sarà alla tastiera per il primo concerto della stagione estiva sull’organo rinascimentale nel triforio della Cattedrale di Metz.

Propone il tema: 1437-1637: 2 secoli di musica intorno all’organo di Metz del 1537.

opere di B. Amerbach, H. Kotter, G. Frescobaldi…

Ritrasmissione su grande schermo.

Durata: circa 45 minuti.

Ingresso libero, palco

Espanol :

Fabrice Muller se pondrá al teclado para el primer concierto de la temporada de verano en el órgano renacentista del triforio de la catedral de Metz.

Propone el tema: 1437-1637: 2 siglos de música en torno al órgano de Metz de 1537.

obras de B. Amerbach, H. Kotter, G. Frescobaldi…

Retransmisión en pantalla grande.

Duración: 45 minutos aproximadamente.

Entrada gratuita, escenario

