Concert à l’orgue Renaissance de la Cathédrale de Metz place d’Armes J. F. Blondel Metz

Concert à l’orgue Renaissance de la Cathédrale de Metz

place d’Armes J. F. Blondel CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 17:00:00

fin : 2025-07-20 17:45:00

2025-07-20

Jérôme Mondésert jouera le deuxième concert d’été à l’orgue Renaissance de la Cathédrale de Metz.

Professeur de clavecin au Conservatoire de Nancy et organiste à l’église Ste Aurélie de Strasbourg, il proposera des oeuvres de Thomas Tallis, John, Bull, Jan Pieterszoon Sweelinck.

Retransmission sur grand écran.

Durée 45 minutes environ.Tout public

place d’Armes J. F. Blondel CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 82 40 23 54

English :

Jérôme Mondésert plays the second summer concert on the Renaissance organ at Metz Cathedral.

Professor of harpsichord at the Conservatoire de Nancy and organist at Strasbourg’s Eglise Ste Aurélie, he will perform works by Thomas Tallis, John Bull and Jan Pieterszoon Sweelinck.

Retransmission on large screen.

Duration: approx. 45 minutes.

German :

Jérôme Mondésert wird das zweite Sommerkonzert an der Renaissanceorgel der Kathedrale von Metz spielen.

Er ist Professor für Cembalo am Konservatorium von Nancy und Organist an der Kirche Ste Aurélie in Straßburg. Er wird Werke von Thomas Tallis, John, Bull und Jan Pieterszoon Sweelinck präsentieren.

Übertragung auf Großleinwand.

Dauer: ca. 45 Minuten.

Italiano :

Jérôme Mondésert eseguirà il secondo concerto estivo sull’organo rinascimentale della Cattedrale di Metz.

Professore di clavicembalo al Conservatorio di Nancy e organista della chiesa di Ste Aurélie a Strasburgo, eseguirà opere di Thomas Tallis, John Bull e Jan Pieterszoon Sweelinck.

Ritrasmissione su grande schermo.

Durata: circa 45 minuti.

Espanol :

Jérôme Mondésert tocará el segundo concierto de verano en el órgano renacentista de la catedral de Metz.

Profesor de clave en el Conservatorio de Nancy y organista de la iglesia Ste Aurélie de Estrasburgo, interpretará obras de Thomas Tallis, John Bull y Jan Pieterszoon Sweelinck.

Retransmisión en pantalla grande.

Duración: 45 minutos aproximadamente.

