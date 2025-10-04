Concert « À l’Ouest de l’Est » Restaurant L’Antre-Gargouille 2 Les Lèves-et-Thoumeyragues

Restaurant L’Antre-Gargouille 2 2023 Avenue Maréchal Leclerc Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

A l’ouest de l’est est une expérience musicale immersive qui vous emmène en voyage à travers l’Europe de l’est et au-delà.

Ce spectacle vous propose une évasion sensorielle, mêlant différentes cultures et musiques

traditionnelles.

Vous découvrirez des mélodies envoûtantes et dansantes qui vous feront voyager au travers de paysages musicaux variés, du rebétiko grec au swing manouche, en passant par un reel irlandais.

Repas-concert Réservation au 06 44 82 43 64

ou e.mail antre.gargouille@gmail.com .

Restaurant L’Antre-Gargouille 2 2023 Avenue Maréchal Leclerc Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 82 43 64 antre.gargouille@gmail.com

