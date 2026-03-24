Concert à l’Ours Maçon L’Ours Maçon Tence
Concert à l’Ours Maçon L’Ours Maçon Tence vendredi 26 juin 2026.
Concert à l’Ours Maçon
L’Ours Maçon 2048, route de Crouzilhac Tence Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Venue exceptionnelle en métropole du groupe Flambola, 8 jeunes musiciens de la Réunion qui vous proposent le Maloya.
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L’Ours Maçon 2048, route de Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 49 99
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English :
The Flambola group, 8 young musicians from Reunion Island, are coming to France to perform Maloya.
L’événement Concert à l’Ours Maçon Tence a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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