Concert à Marseille : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Abbaye Saint-Victor, Marseille

Informations pratiques

Concert à Marseille : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Vendredi 24 juillet, 20h30 Abbaye Saint-Victor Bouches-du-Rhône

De 20 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T21:15:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T21:15:00+02:00

Plongez au cœur d’un concert de musique classique unique à Marseille avec l’Ensemble Musicâme France, dans la magnifique Abbaye Saint-Victor. Cinq musiciens d’exception vous promettent une soirée mémorable.

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Programme:

M.Ravel : Boléro

⁠C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

⁠D.Cantemir : Pesrev Buselik

⁠W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj. – Allegro Aperto

⁠J.S.Bach/Ackmann : Concerto pour 2 violon version jazz -Allegro

⁠G.Puccini : Fantaisie sur l’opéra La Bohème

⁠A.Piazzolla : Oblivion

A.Vivaldi : Les 4 saisons : l’été – Final

Ensemble Musicâme France

Flûtes Issam Garfi ; Accordéon : Sébastien Mazoyer ; Violon-solo: Valentin Seignez-Bacquet, 2nd violon: Dali Feng ; Alto: Magali Demesse ; Violoncelle: Xavier Chatillon

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor 13007 MARSEILLE Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-marseille-musicamefrance/ »}]

Concerts de musique classique à Marseille avec Musicâme France. Vibrez au cœur de l’Abbaye Saint-Victor. Réservez vos places en ligne !

Musicâme France Production