CONCERT À MONTARNAUD Montarnaud

Montarnaud Hérault

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Brel-Brassens-Ferré… Des chansons d’abord ! par Jean Herrero (chant, guitare, percussions) et Emile Pellegrino (accordéon numérique). Durée 1h45.

Un concert pour retrouver ces trois sacrés bonshommes et une trentaine de leurs sacrées chansons Le gorille, Avec le temps, Ne me quitte pas, C’est extra, La chanson de Jacky, Brave Margot…

Arrangements musicaux au plus proche des originaux. .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84 contact@montarnaud.fr

English :

Brel-Brassens-Ferré… Des chansons d’abord! by Jean Herrero (vocals, guitar, percussion) and Emile Pellegrino (digital accordion). Duration 1h45.

German :

Brel-Brassens-Ferré … Des chansons d’abord! von Jean Herrero (Gesang, Gitarre, Perkussion) und Emile Pellegrino (digitales Akkordeon). Dauer: 1 Stunde 45 Minuten.

Italiano :

Brel-Brassens-Ferré… Des chansons d’abord! di Jean Herrero (voce, chitarra, percussioni) e Emile Pellegrino (fisarmonica digitale). Durata: 1 ora e 45 minuti.

Espanol :

Brel-Brassens-Ferré… Des chansons d’abord! por Jean Herrero (voz, guitarra, percusión) y Emile Pellegrino (acordeón digital). Duración: 1 hora y 45 minutos.

