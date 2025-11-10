CONCERT À MONTESPAN

À LA SALLE DES FÊTES Montespan Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Concert de Nouvel An Paris/Wien

Délicatesses musicales

Inspiré des grands concerts viennois, ce programme propose une sélection d’œuvres des XVIII? et XIX? siècles, toutes liées à la capitale autrichienne. Placé sous le thème Paris–Wien , le programme 2026 trace un trait d’union musical entre les deux villes. Les partitions, empreintes de danses, d’élans populaires et de touches d’humour, composent un savoureux menu sonore pour célébrer joyeusement le Nouvel An. Ce concert est désormais devenu un rendez-vous incontournable des Classiques de Montespan.

L’arboscello, le Jardin de Musiques et Jean-Yves Guerry. 12 .

À LA SALLE DES FÊTES Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33

English :

New Year’s concert: Paris/Wien

German :

Neujahrskonzert: Paris/Wien

Italiano :

Concerto di Capodanno: Parigi/Wien

Espanol :

Concierto de Año Nuevo: París/Wien

L’événement CONCERT À MONTESPAN Montespan a été mis à jour le 2025-11-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE