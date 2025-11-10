CONCERT À MONTESPAN Montespan
À LA SALLE DES FÊTES Montespan Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Concert de Nouvel An Paris/Wien
Délicatesses musicales
Inspiré des grands concerts viennois, ce programme propose une sélection d’œuvres des XVIII? et XIX? siècles, toutes liées à la capitale autrichienne. Placé sous le thème Paris–Wien , le programme 2026 trace un trait d’union musical entre les deux villes. Les partitions, empreintes de danses, d’élans populaires et de touches d’humour, composent un savoureux menu sonore pour célébrer joyeusement le Nouvel An. Ce concert est désormais devenu un rendez-vous incontournable des Classiques de Montespan.
À LA SALLE DES FÊTES Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33
English :
New Year’s concert: Paris/Wien
German :
Neujahrskonzert: Paris/Wien
Italiano :
Concerto di Capodanno: Parigi/Wien
Espanol :
Concierto de Año Nuevo: París/Wien
