Concert à Montpellier : Vivaldi, Mozart, Tiersen, Telemann, Fauré, Piazzolla – Couvent des Dominicains Montpellier, 5 juin 2025, Montpellier.

Concert à Montpellier : Vivaldi, Mozart, Tiersen, Telemann, Fauré, Piazzolla Couvent des Dominicains Montpellier Jeudi 5 juin, 20h30 Premium 30€ Placement devant ; Cat.A 25€ Placement au milieu ; Cat.B 20€ Visibilité moyenne | Réduction 5€ 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR | Participation libre -12 ans

Billetterie en ligne ou téléphone 07.49.97.97.08

Préparez-vous à vibrer : un concert qui vous fera voyager autrement.

### Concert exceptionnel à Montpellier – Ensemble Musicâme France au Couvent des Dominicains de Montpellier

Le 05 juin à 20h30, l’Ensemble Musicâme France vous invite à un concert inoubliable au cœur de Montpellier, dans le prestigieux cadre du Couvent des Dominicains.

Plongez dans un voyage musical captivant avec des chefs-d’œuvre incontournables :

“Une petite musique de nuit” de Mozart, la poétique Fantaisie de Fauré, le Quatuor en Ré mineur de Telemann, la célèbre Valse d’Amélie Poulain de Yann Tiersen, le virtuose Concerto pour flûte en Ré majeur de Reinecke, l’émouvant Ave Maria de Piazzolla, et l’explosif “Été” des Quatre Saisons de Vivaldi.

Un programme éclectique interprété par des musiciens talentueux de l’Ensemble Musicâme France pour une soirée magique.

**Ne manquez pas ce concert à Montpellier – réservez vos places dès maintenant !**

** Ensemble Musicâme France**

**Flûtes** Issam Garfi **; Violon-solo** Perceval Gilles**, 2nd violon** Nadim Garfi **; Alto** Mario Luigi **; Violoncelle** Ariane Lallemand

**Programme**

* W.A.Mozart : Une petite musique de nuit “Allegro”

* G.Fauré : Fantaisie

* G.P.Telemann : Quatuor pour flûte en Ré min.

* Y.Tiersen : Valse d’Amélie Poulain

* C.Reinecke : Concerto pour flûte en Ré Maj.

* A.Piazzolla : Ave Maria

* A.Vivaldi : Les 4 Saisons : “l’été”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-05T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-05T21:45:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-a-montpellier-vivaldi-mozart-tiersen-telemann-faure-piazzolla/

Couvent des Dominicains 8 rue fabre 34000 Montpellier Centre Montpellier 34062 Hérault