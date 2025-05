Concert à Montville – Montville, 29 mai 2025 16:00, Montville.

Seine-Maritime

Concert à Montville 40 Place de l’Abbé Kérébel Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-05-29

Début : 2025-05-29 16:00:00

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Concert à l’église

Rendez-vous le jeudi 29 mai à 16h00 dans l’église parJean-Marie Bloquel.

Il chantera des chansons d’hier et d’aujourd’hui, de « Emmenez-moi » jusqu’à « Un homme debout » en passant par « Mistral Gagnant »

Participation libre, les dons seront reversée pour le pèlerinage des Jeunes à Rome en octobre 2025

40 Place de l’Abbé Kérébel

Montville 76710 Seine-Maritime Normandie

English : Concert à Montville

Church concert

Meet Jean-Marie Bloquel on Thursday May 29 at 4:00 pm in the church.

He’ll be singing songs from yesterday and today, from « Emmenez-moi » to « Un homme debout » and « Mistral Gagnant »

Participation free of charge, donations will go towards the Youth Pilgrimage to Rome in October 2025

German :

Konzert in der Kirche

Treffpunkt am Donnerstag, den 29. Mai um 16.00 Uhr in der Kirche vonJean-Marie Bloquel.

Er wird Lieder von gestern und heute singen, von « Emmenez-moi » über « Un homme debout » bis hin zu « Mistral Gagnant »

Freier Eintritt, Spenden werden für die Jugendwallfahrt nach Rom im Oktober 2025 gespendet

Italiano :

Concerto in chiesa

Giovedì 29 maggio, alle ore 16.00, in chiesa, si terrà un concerto di Jean-Marie Bloquel.

Canterà canzoni di ieri e di oggi, da « Emmenez-moi » a « Un homme debout » e « Mistral Gagnant »

La partecipazione è gratuita e le donazioni saranno destinate al pellegrinaggio dei giovani a Roma nell’ottobre 2025

Espanol :

Concierto en la iglesia

Conozca a Jean-Marie Bloquel el jueves 29 de mayo a las 16:00 en la iglesia.

Cantará canciones de ayer y de hoy, desde « Emmenez-moi » hasta « Un homme debout » y « Mistral Gagnant »

La participación es gratuita, y los donativos se destinarán a la peregrinación de los jóvenes a Roma en octubre de 2025

L’événement Concert à Montville Montville a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin