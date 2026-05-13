Concert à Namur : Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns Eglise Saint-Loup Namur Samedi 13 juin, 19h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Concert classique à Namur : l’ensemble Musicâme France sublime l’Église Saint-Loup. ✨ Une soirée magique au cœur du patrimoine. Réservez !

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans la sublime Église Saint-Loup pour vivre un concert de musique classique exceptionnel à Namur. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

**Programme:**

* M.Ravel : Bolero

* C.P.E Bach: Concerto pour flute en Sol – Allegro Maestoso

* A.Vivaldi : Les 4 Saisons : l’été -Final

* D.Cantemir : Pesrev Muhayer (Musiquz classique Ottomane)

* S.Rachmaninov : Vocalise n°14

* W.A.Mozart : Sinfonie n.º 40 – Allegro

* J.S.Bach/J.Reinhardt : Concerto pour 2 violons en re mineur – Allegro (version Jazz)

* G.Puccini : Fantaisie sur l’opéra « La Bohème »

* C.Saint-Saëns : Le cygne (Le Carnaval des animaux)

* M.Ravel : Tzigane

** Ensemble Musicâme France**

Issam Garfi Flûte, Hrashya Avanesyan Violon-Solo, Sophie Naïsseh 2nd Violon, Sander Geerts Alto, Sevak Avanesyan Cello

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T20:15:00.000+02:00

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https://musicamefrance.com/concert/concert-a-namur-musicame-france/ +337 49 97 97 08

Eglise Saint-Loup 17 rue du collège 5000 Namur Namur Namur 5000 Namur



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