Concert à Nancy : Vivaldi, Bach, Mozart, Tchaïkovski, Rachmaninov, Schubert, Saint-Saëns, De Falla Eglise Saint-Sébastien Nancy Samedi 28 mars, 20h00

Concert d’exception à Nancy ! Redécouvrez les chefs-d’œuvre de Vivaldi à Rachmaninov avec Musicâme France. Une soirée musicale inoubliable.

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans la belle Église Saint-Sébastien pour vivre un concert de musique classique exceptionnel. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

Programme

* W.A. Mozart : Requiem (Lacrimosa & Dies Irae)

* J.S. Bach : Suite pour flûte en Si mineur (Bourrée, Polonaise, Menuet, Badinerie)

* P.I. Tchaïkovski : Valse de la belle au bois dormant

* M.De Falla/F.Kreisler : La vida breve : Danse espagnole

* S. Rachmaninov : Vocalise n°14

* C. Saint-Saëns : Danse macabre

* E. Elgar : Variations Enigma “Nimrod”

* C. P. E. Bach : Concerto pour flûte en Ré mineur

* F. Schubert : Ave Maria

* A. Vivaldi : Les 4 saisons : “l’été”

**Ensemble Musicâme France**

Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Christophe Quatremer, 2nd violon Claire Dassesse ; Alto Mariam Rüetschi ; Violoncelle Aurore Dassesse

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T21:15:00.000+01:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-a-nancy-vivaldi-bach-mozart/ +337 49 97 97 08

Eglise Saint-Sébastien 63 Rue des Ponts 54000 Nancy Centre Ville, Charles III Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

