Concert à Nantes : Vivaldi, Mozart, Tchaïkovski… Les Grands Classiques & Queen Basilique Saint-Nicolas Nantes

Concert à Nantes : Vivaldi, Mozart, Tchaïkovski… Les Grands Classiques & Queen Basilique Saint-Nicolas Nantes vendredi 19 septembre 2025.

Concert à Nantes : Vivaldi, Mozart, Tchaïkovski… Les Grands Classiques & Queen Basilique Saint-Nicolas Nantes Vendredi 19 septembre, 20h30 Tarif 30 € Catégorie Prestige

Tarif 25 € Catégorie Essentiel

| Réduction 5€ 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR | Participation libre -12 ans

Billetterie en ligne ou téléphone 07.49.97.97.08

Ensemble Musicâme France vous invite à un voyage musical unique, de Vivaldi à Queen, entre classique, opéra, tango et musiques populaires réinventées. Un concert lumineux, intense et plein d’émotion.

L’Ensemble Musicâme France, composé d’un quatuor à cordes et d’une flûte solo, réunit des musiciens issus des plus prestigieuses formations françaises. Portés par une même passion, ils proposent des concerts où virtuosité, élégance et émotion se conjuguent pour offrir une expérience musicale inoubliable.

Laissez-vous emporter dans un voyage universel qui traverse les époques et les styles : de Vivaldi à Queen, de Verdi à Piazzolla, de Bach à Armstrong. Un programme lumineux et généreux, où les grands chefs-d’œuvre classiques rencontrent l’opéra, le tango moderne et les musiques populaires réinventées.

Une soirée d’exception qui révèle la musique dans toutes ses couleurs, entre puissance, délicatesse et émotion pure — idéale pour les amateurs de grands concerts et de moments suspendus.

Programme

J. Brahms : Danse hongroise n°5

F. Kreisler : Prélude & Allegro

C.P.E. Bach : Concerto pour flûte en Ré mineur – Andante & Allegro Molto

P. Sarasate : Airs bohémiennes

F. Mercury / Queen : We Are the Champions

J.S. Bach : Aria

A. Piazzolla : Libertango

P.I. Tchaïkovski : Valse de La Belle au bois dormant

G. Verdi : Fantaisie sur l’opéra La Traviata

L. Armstrong : What a Wonderful World

A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – “L’Hiver”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-19T22:00:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-a-nantes-les-rencontres-musicame/ 07.49.97.97.08

Basilique Saint-Nicolas Place Félix Fournier Centre-Ville Nantes Loire-Atlantique