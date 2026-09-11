AGENDA · Neuchâtel
Concert à Neuchâtel : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Weber, Piazzolla, Wawmann Collégiale de Neuchâtel Neuchâtel
vendredi 23 octobre 2026 · Collégiale de Neuchâtel · Neuchâtel
Informations pratiques
Concert à Neuchâtel : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Weber, Piazzolla, Wawmann Collégiale de Neuchâtel Neuchâtel Vendredi 23 octobre, 19h30
Assistez au concert exceptionnel de l’Ensemble Musicâme France à la Collégiale de Neuchâtel : Ravel, Debussy, Mozart et Vivaldi. Réservez !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-23T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-23T20:45:00.000+02:00
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Collégiale de Neuchâtel rue de la collégiale 2000 Neuchâtel Neuchâtel