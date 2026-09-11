Informations pratiques

Concert à Neuchâtel : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Weber, Piazzolla, Wawmann Collégiale de Neuchâtel Neuchâtel Vendredi 23 octobre, 19h30

Assistez au concert exceptionnel de l’Ensemble Musicâme France à la Collégiale de Neuchâtel : Ravel, Debussy, Mozart et Vivaldi. Réservez !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-23T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-23T20:45:00.000+02:00

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Collégiale de Neuchâtel rue de la collégiale 2000 Neuchâtel Neuchâtel



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