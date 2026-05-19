Concert à Neuchâtel: Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns, Collégiale de Neuchâtel Neuchâtel Mercredi 17 juin, 19h30 De 45 CHF à 30 CHF

Concert classique à Neuchâtel L’Ensemble Musicâme France s’invite à la Collégiale pour un concert exceptionnel. Une expérience musicale unique au cœur d’un lieu sublime. Billetterie en ligne.

Concert d’exception à la Collégiale de Neuchâtel ! L’Ensemble Musicâme France et 5 musiciens de talent vous invitent à une soirée unique. Aux côtés du grand violoniste virtuose Pierre Fouchenneret, vibrez au rythme des chefs-d’œuvre de la musique française. Un moment suspendu dans un cadre majestueux.

️ Places limitées, réservez vite !

**Programme:**

* M.Ravel : Boléro

* C.Debussy : Prélude à l’après midi d’un faune

* E.Chausson : Poème

* J.Ibert : Concerto pour flûte – Allegro scherzando

* C.Saint-Saëns : Le cygne (Carnaval des animaux)

* M.Ravel : Tzigane

_ L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-17T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-17T20:45:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-a-neuchatel-musicame-france/

Collégiale de Neuchâtel rue de la collégiale 2000 Neuchâtel Neuchâtel 2002



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

