Concert à Oh my Beer Cahors
Concert à Oh my Beer Cahors vendredi 22 août 2025.
Concert à Oh my Beer
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-08-22 19:00:00
fin : 2025-08-22
Concert de l’artiste Claire Aberlenc.
131 rue saint Géry Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 18 08 ohmybeer46@gmail.com
English :
Concert by artist Claire Aberlenc.
German :
Konzert der Künstlerin Claire Aberlenc.
Italiano :
Concerto dell’artista Claire Aberlenc.
Espanol :
Concierto de la artista Claire Aberlenc.
