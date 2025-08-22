Concert à Oh my Beer Cahors

Concert à Oh my Beer Cahors vendredi 22 août 2025.

131 rue saint Géry Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-22 19:00:00
fin : 2025-08-22

2025-08-22

Concert de l’artiste Claire Aberlenc.
131 rue saint Géry Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 18 08  ohmybeer46@gmail.com

English :

Concert by artist Claire Aberlenc.

German :

Konzert der Künstlerin Claire Aberlenc.

Italiano :

Concerto dell’artista Claire Aberlenc.

Espanol :

Concierto de la artista Claire Aberlenc.

